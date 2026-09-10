Denizli'de 3 kişinin öldüğü kafedeki silahlı kavganın perde arkası: 3 tutuklama, 3 adli kontrol!

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kafede çıkan ve Ercan Kazan, Mahsun Kazan ile Suphi Bozat’ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Yenişehir Mahallesi’ndeki kafede meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

“TARTIŞMA KÜFÜRLEŞMEYE DÖNÜŞÜNCE SİLAHLAR ÇEKİLDİ”

Şüphelilerin ifadelerine göre olay, taraflar arasındaki alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın ardından büyüdü.

İki grubun daha sonra bir araya geldiğini belirten şüpheliler, karşılıklı küfürleşmenin ardından gerginliğin tırmandığını ve silahların ateşlendiğini beyan etti.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K., R.B. ve D.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler Ö.M., M.B. ve R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.