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Denizli’de acı olay: Kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

Denizli’de acı olay: Kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

2.09.2026 16:40:00
Güncellenme:
İHA
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Denizli’de acı olay: Kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde evinin önünden kaybolan 2,5 yaşındaki Z.F.Y., ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda sulama havuzunda ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, evinin önünden kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin arama çalışmalarında sulama havuzunda ölü bulundu.

Olay, dün akşamüstü saatlerinde Benlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. ve N.Y. çifti, 2,5 yaşındaki kızları Z.F.Y.’nin evlerinin önünden kaybolduğunu fark etti. Ardından durumu ekiplere bildirdi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin aramaları sırasında sulama havuzunun yakınında Z.F.Y.’nin kıyafetlerin görülmesi üzerine ekipler tarafından havuzda arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, Z.F.Y.’nin havuzun dibindeki cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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