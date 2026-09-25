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Denizli’de elektrikli bisikletiyle inşaat temeline düştü: 80 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti

Denizli’de elektrikli bisikletiyle inşaat temeline düştü: 80 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti

25.09.2026 17:34:00
Güncellenme:
DHA
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Denizli’de elektrikli bisikletiyle inşaat temeline düştü: 80 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde elektrikli bisikletini park etmek isterken kontrolünü kaybeden 80 yaşındaki Cavit Özkan, yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat temeline düştü. Sağlık ekipleri, emekli çiftçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Denizli’nin Sarayköy ilçesinde elektrikli bisikletiyle inşaat temeline düşen Cavit Özkan (80), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Çiftçi emeklisi Cavit Özkan, elektrikli bisikletini caddeye park etmek istediği sırada kontrolünü kaybetti. Özkan, elektrikli bisikletiyle birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat temeline düştü.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Özkan’ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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