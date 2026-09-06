Cumhuriyet Gazetesi Logo
Denizli’de kafeye silahlı saldırı: Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 şüpheli gözaltında

Denizli’de kafeye silahlı saldırı: Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 şüpheli gözaltında

6.09.2026 14:56:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Denizli’de kafeye silahlı saldırı: Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 şüpheli gözaltında

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın ardından bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 yaralının tedavisi sürüyor; 4 şüpheli gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Denizli’de bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak’taki bir kafede meydana geldi.

Image

TARTIŞMANIN ARDINDAN KAFEYE ATEŞ AÇILDI

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandığı iddia edildi.

Taraflardan birinin diğer gruptakileri kafede görmesinin ardından ticari araçla bölgeye gelen şüpheliler, kafede oturanlara doğru defalarca ateş açtı. Karşı taraftan da silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Şüphelilerden bazıları olayın ardından geldikleri araçla bölgeden kaçtı.

Image

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda Ercan Kazan ve Mahsun Kazan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Image

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Süphi Bozat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Diğer 3 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Image

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışma kapsamında saldırıyla ilişkili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Denizli #silahlı saldırı #kafe