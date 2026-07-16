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Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

16.07.2026 18:18:00
Güncellenme:
AA
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Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde ağır yaralanan 23 yaşındaki sürücü Ömer Tala, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan bir kişinin tedavisi sürüyor.
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Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ömer Tala (23) idaresindeki 20 AKS 339 plakalı otomobil, Akyar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Duman yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve Tavas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tala, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

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