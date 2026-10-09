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Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

9.10.2026 00:21:00
Güncellenme:
AA
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Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 79 yaşındaki Yaşariye Ünver ile 80 yaşındaki Tahsin Ünver, yaklaşık iki gün önce yerleştikleri pansiyonun banyosunda ölü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşlı çift kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu.

Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti.

Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

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