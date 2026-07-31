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Denizli'de YENİ Parti'ye destek: Ortak açıklama yaptılar

Denizli'de YENİ Parti'ye destek: Ortak açıklama yaptılar

31.07.2026 09:09:00
Güncellenme:
ANKA
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Denizli'de YENİ Parti'ye destek: Ortak açıklama yaptılar

YENİ Parti'nin Denizli teşkilatlanmasında yeni dönem resmen başladı. İl Başkanı Ali Osman Horzum, 19 ilçe örgütü, 612 mahalle temsilcisi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesinin çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini açıkladı.
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YENİ Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, parti binası önünde düzenlenen basın toplantısında Denizli’deki teşkilatlanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 14 ilçe belediye başkanı, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yöneticileri katıldı.

DESTEK MESAJI

Horzum, 19 ilçe örgütü, kadın ve gençlik kolları ile 612 mahalle temsilcisinin Yeni Parti çatısı altında çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile 14 ilçe belediyesinin de partide yer aldığını ifade etti.

Sürecin örgütün ortak kararıyla yürütüldüğünü söyleyen Horzum, belediye hizmetlerinin devam edeceğini ve vatandaşların sorunlarına odaklanacaklarını kaydetti.

İlgili Konular: #Denizli #yeni parti