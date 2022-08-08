Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayatını kaybetti
Denizli’de geçmiş dönemlerde Belediye Başkanlığı yapan Ziya Tıkıroğlu, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Denizli’nin eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu, yaşamını yitirdi.
Uzun süredir rahatsız olduğu öğrenilen Ziya Tıkıroğlu'nun dün saat 13. 30 sıralarında evinde yaşamını yitirdi. Mimar olan Tıkıroğlu, 1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.
Tıkıroğlu için 8 Ağustos Pazartesi günü Denizli Büyükşehir önünde tören düzenlenecek. Yapılacak törenin ardından cenazesinin öğle namazından sonra Yeni Cami'den kaldırılacağı öğrenildi.
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