Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayatını kaybetti

Denizli’de geçmiş dönemlerde Belediye Başkanlığı yapan Ziya Tıkıroğlu, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:38
Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayatını kaybetti
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Denizli’nin eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu, yaşamını yitirdi.

Uzun süredir rahatsız olduğu öğrenilen Ziya Tıkıroğlu'nun dün saat 13. 30 sıralarında evinde yaşamını yitirdi. Mimar olan Tıkıroğlu, 1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Tıkıroğlu için 8 Ağustos Pazartesi günü Denizli Büyükşehir önünde tören düzenlenecek. Yapılacak törenin ardından cenazesinin öğle namazından sonra Yeni Cami'den kaldırılacağı öğrenildi.


Belediye başkanı Denizli Ziya Tıkıroğlu

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