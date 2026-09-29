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Denizli iş dünyasına uyuşturucu baskını: Ev ve firma merkezleri arandı, 10 kişi gözaltına alındı

Denizli iş dünyasına uyuşturucu baskını: Ev ve firma merkezleri arandı, 10 kişi gözaltına alındı

29.09.2026 09:53:00
Güncellenme:
İHA
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Denizli iş dünyasına uyuşturucu baskını: Ev ve firma merkezleri arandı, 10 kişi gözaltına alındı

Denizli’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu kullanımına yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında iş dünyasının önemli isimlerinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı belirtildi.
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak şafak baskınları düzenlendi.

FİRMA MERKEZLERİNDE ARAMA

Operasyon kapsamında iş dünyasının tanınmış isimlerinden oldukları öğrenilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin firma merkezleri ile ikametlerinde arama yapıldı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Eş zamanlı operasyonlar kapsamında arama yapılan adreslerde esrar maddesi ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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