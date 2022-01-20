Denizli'de 21 yaşındaki kadın, kaldığı dairede yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 yaşındaki genç kadın, arkadaşlarıyla kaldığı apart dairede yaşamını yitirdi.

AA
20 Ocak 2022 Perşembe, 13:33
Denizli'de 21 yaşındaki kadın, kaldığı dairede yaşamını yitirdi
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Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi'ndeki 6653 Soktak'taki apart dairede yaşayan Ayşegül Meci'nin önce gün gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, Ayşegül Meci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dairede bulunan M.A. ile Ş.K, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

M.A. ve Ş.K'nın emniyetteki ifade işlemi sürüyor.


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