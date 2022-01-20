Denizli'de 21 yaşındaki kadın, kaldığı dairede yaşamını yitirdi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 yaşındaki genç kadın, arkadaşlarıyla kaldığı apart dairede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi'ndeki 6653 Soktak'taki apart dairede yaşayan Ayşegül Meci'nin önce gün gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.
İhbar üzerine adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, Ayşegül Meci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dairede bulunan M.A. ile Ş.K, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
M.A. ve Ş.K'nın emniyetteki ifade işlemi sürüyor.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Swap anlaşmasından sonra çarpıcı yorum
- Milli futbolcu Rusya yolcusu
- Üç Kuruş dizisine taze kan: Ünlü oyuncu kadroda
- Evde dişlerinizi beyazlatmanızın 5 doğal yolu
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Otoyolda 900 araç mahsur
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!