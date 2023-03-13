Denizli'de 653 internet sitesi erişime kapatıldı
Denizli'de başta dolandırıcılık olmak üzere yasadışı bahis ve fuhuş içerikli yayın yaptıkların tespit edilen 653 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, internet yoluyla işlenen suçların tespiti ve bunların engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda yasadışı bahis, fuhuş ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 653 internet sitesinin erişime kapatılması için işlem başlatıldı.
Söz konusu internet siteleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan tedbir gereği erişime engellendi.
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