Denizli'de balkondan düşen genç öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katındaki evin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:33
Denizli'de balkondan düşen genç öldü
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Zeytinköy Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatı katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi gönderildi.

Sağlık ekipleri, Hasan G'nin (25) yaşamını yitirdiğini belirledi. Balkondan düştüğü anlaşılan Hasan G'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


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