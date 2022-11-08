Denizli'de bir kişi biber közlerken canından oluyordu

08 Kasım 2022 Salı, 13:26

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde iki katlı evin çatı katına çıkan Aziz A. (65), kahvaltı için biber közlemeye başladı. Tam bu esnada sıçrayan alevler büyümeye başladı.

Sıçrayan alevler hızla binayı kapladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

EŞİ FENALIK GEÇİRDİ

Yüzünden yaralanan Aziz A., eşi Cemile A.’nın (65) seslenmesi üzerine kendini güçlükle dışarı attı. Cemile A., çıkan yangından dolayı fenalık geçirdi. Sağlık görevlileri yaşlı çifti Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının ardından evin çatı kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yüzünden yaralanan ve 1. derece yanıklar olduğu öğrenilen yaşlı adamın sağlık durumunu ise iyi olduğu öğrenildi.