Denizli'de cipe çarparak devrilen araçta yurt müdürü ile aşçı hayatını kaybetti

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:06

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Tavas ilçesi Teke Mahallesi girişinde meydana geldi. Bekir Fırlayış'ın kullandığı hafif ticari araç, aynı yöndeki Muhammet Çatan yönetimindeki cipe yandan çarptı. Kontrolden çıkan ticari araç, takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ters dönen araçtan yola fırlayan Şükrü Aktaş ile Adem Songüner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Fırlayış ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Fırlayış'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Şükrü Aktaş ile Adem Songüner'in cansız bedenleri, otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aktaş'ın Buldan ilçesindeki kız öğrenci yurdunun müdürü olduğu, Songüner'in ise aynı yurtta aşçı olduğu öğrenildi.