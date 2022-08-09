Denizli'de fırtına: Ağaçlar devrildi

09 Ağustos 2022 Salı, 10:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu kuvvetli yağmur ve fırtına kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, Çivril’de hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı mahallelerde sel ve su baskınları yaşanırken, Şehitler Mahallesi ile İsmet İnönü Bulvarında bazı ağaçlar rüzgarın gücüne dayanamadı ve yıkıldı. Yaşanan olumsuzluklarda can kaybı ve maddi hasar oluşmazken, belediye ekipleri ile güvenlik güçleri kazaları önlemek için tedbir aldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI DEVAM EDİYOR

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre, 9 Ağustos 2022 Salı günü öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak’ta sağanak yağış bekleniyor.

Bölgede yer yer havanın gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.