Denizli’de gök gürültülü yağış bekleniyor

Meteoroloji Denizli ve ilçelerinin tamamında havanın bulutlu olup gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 10:18
Denizli’de gök gürültülü yağış bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Haziran 2022 saat 06.00 ile 29 Haziran 2022 saat 06.00 aralarındaki hava tahminlerini yayımladı.

Denizli ve ilçelerinin tamamında havanın çok bulutlu olup yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği açıklandı.

Hava sıcaklığında önemli bir değişik olmayacağının tahmin edildiği bildiride, Kuzey yönlerinden ise orta kuvvetli rüzgarın eseceği belirtildi. 


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