Denizli'de kendi kazdığı kuyuya düştü, itfaiye ekipleri kurtardı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:16

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 11:16

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kendi evine kanalizasyon borusunu aktarmak için bahçe duvarının yanında kuyu kazan kazan Jülide I., dengesini kaybetmesi nedeniyle kazdığı 1 metrelik kuyuya düştü.

Jülide I.'nın kuyuya düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekibi, yaptığı çalışmalar sonucu kuyuya düşen I.'yı çıkartıp, sağlık ekibine teslim etti.

Sağlık ekibi, yaralı vatandaşa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Jülide I'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.