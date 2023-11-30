Denizli'de korkunç olay... Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü!
Denizli'de evinde çıkan kavgada arkadaşının bıçakladığı Afganistan uyruklu Hüseyin Amiri (24) yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katında Afganistan uyruklu Hüseyin Amiri ile evine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Amiri, yaralı halde sokağa çıkıp yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçılar göğsünden bıçaklanan Amiri'nin öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Amiri'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
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