Denizli'de krom maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 kayıp
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte bir mühendis ile 2 işçi enkaz altında kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir mühendis ve bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, göçük altındaki işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Olay, saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkisinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana geldi. Krom madeninde yürütülen çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
İlk belirlemelere göre maden Mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanları arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlatılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışması sırasında mühendis Özer ile işçilerden Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler hastane morguna götürülürken, halen göçük altında bulunan Mustafa Karahan için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili olarak #adlisoruşturma başlatılmıştır” dedi.
Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 14, 2023
Olayla ilgili olarak #adlisoruşturma başlatılmıştır.
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