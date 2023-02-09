Deprem bölgelerinin bir bölümüne doğalgaz verilmeye başlandı
BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğalgaz verildiğini bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından güvenlik tedbirleri kapsamında kesilen doğalgaz akışı, kademeli olarak yeniden sağlanıyor.
Bu kapsamda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi.
BOTAŞ, yarın Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesinin planlandığını duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı