Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:20

Güncelleme: 02.12.2023 - 11:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede özel okullarda okuyan öğrenciler için destek verileceği açıklandı. Peki, deprem bölgesine özel okul desteği ne kadar? Deprem bölgesine özel okul desteği başvurusu nasıl yapılır?

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL OKUL DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Deprem bölgesinde özel okullarda okuyan öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için eğitim kademelerine göre belirlenen ve en fazla 18 bin liralık desteği içeren karar Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda okuyanları kapsıyor.

Eğitim desteğinin dağılımı, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler dikkate alınarak belirlenecek. Kararın uygulanışına ilişkin detaylar Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak kılavuzda belirlenecek. Bir ile ayrılacak kontenjana göre talep az kalırsa boş kalan kontenjan, talebin fazla olduğu başka illerde kullanılabilecek.