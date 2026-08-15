Deprem davalarında dördüncü yıl: ‘Hâlâ somut bir yerde değiliz’

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Adıyaman Temsilciliği, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için açılan davalardaki yargılama süreçlerine ve ailelerin adalet taleplerine dikkat çekmek amacıyla Adıyaman Yeni Kent Meydanı'nda çadır açtı.

Deprem davalarında ciddi adaletsizlik ve hukuksuzluklar yaşandığını belirten Adalet Peşinde Aileleri Platformu Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, "Deprem davalarında belki Türkiye tarihinde görülmemiş hukuksuzluklar yaşanıyor. Bilirkişi raporlarıyla çok net olarak 'asli kusurlu' belirlenmiş kişiler, yerel mahkemelerin kararlarına rağmen salıveriliyorlar" dedi.

Celal Gezer, Kahramanmaraş Bad-ı Saba Konutları'nın müteahhidi AK Partili Şahin Avşaroğlu'nun geçen günlerde tahliye edilmesini, Adıyaman'da 65 kişinin hayatını kaybettiği Sueda Kent Sitesi davasında sekiz duruşma yapılmasına rağmen hala karar verilmemesini ve 124 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi G Blok davasında kamu görevlisi sanıklara iyi hal indirimi uygulanmasını eleştirdi. Gezer, Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde dokuz kişinin hayatını kaybettiği davada ise Karadeniz Teknik Üniversitesi raporunda asli kusurlu bulunan sanıkların ilk duruşmasının depremden 3,5 yıl sonra, eylül ayında yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Gezer, "Yargıtay'a şu anda 14 tane deprem dosyası gitmiş durumda ve hala bir sonuç alamıyoruz. Bakın, dördüncü yıldayız. Somut, elle tutulur bir yerde değiliz hala" dedi. Deprem davalarının sonuçlanmamasının gelecekte yaşanabilecek depremler açısından da risk taşıdığını belirten Gezer, "Bunları biz bugün konuşuyoruz. Bu konuşmamızın üzerinden bir zaman geçecek, bilmiyoruz ancak yeniden depremler olacak ve biz yine kaybedeceğiz. Yine canlarımız belki soğukta, belki sıcakta ama yine nefessiz kalacaklar" ifadelerini kullandı.

"DESTEK VERİN Kİ BU SİSTEM DEĞİŞSİN"

Yurttaşları adalet mücadelesine destek vermeye çağıran Celal Gezer, şöyle konuştu:

"Biz Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak tekrar, yeniden bu ülkenin insanlarının, bu canlarının hayatını kaybetmemesi için mücadele veriyoruz. Tüm halkımızı, yarın öbür gün kendi canlarını, kendi can parçalarını enkazda bırakmamak için, onların peşinde yıllarca yas tutmaya mecbur kalmamaları için bu platforma davet ediyoruz. Destek verin, destek verin ki bu sistem değişsin. Basit bir çıkar ilişkisiyle siz en sevdiğiniz canınızı; annenizi, babanızı, çocuğunuzu, kardeşinizi, sevdiğinizi tonlarca betonun altında bırakıyorsunuz. Bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Ve emin olun, o gün deprem olduğunda siz yalnız kalacaksınız. Hiç kimse, ama hiç kimse sizin o canınızı kurtaramayacak. İş işten geçmiş olacak maalesef. Siz bugün buradaki platformun mücadelesine destek verirseniz belki bir gün olacak bir katliamın önüne geçmiş olacaksınız. Oturduğunuz yerde durmayın. Bakın, bu mücadele gerçekten çok kıymetli bir mücadeledir. Sizin vereceğiniz en ufak bir destek, bu platformun, bu mücadelenin bir yere gelmesini sağlayacak."

Adıyaman halkını 16 Ağustos'ta Yeni Kent Meydanı'na davet eden Gezer, "Biz bu ülkenin canlarının 2023-2026 ya da belki 2033 yılında betondan ölmesini istemiyoruz. Bunun için tüm Adıyaman halkını davet ediyorum. Bu mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.