Deprem davasında tepki çeken karar

Üç yıllık yeni bina olmasına karşın 6 Şubat depremlerinde yıkılarak onlarca kişiye mezar olan Ilgım Apartmanı’na ilişkin tazminat davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Depremde annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Mehmet Zübeyr Eğilmez’in yıkımda ihmali olan kurumlara ilişkin açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Antakya Belediyesi’nin yüzde 10, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 5, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yüzde 3, AFAD’ın ise yüzde 2 kusurlu olduğunu belirti.

Yüzde 25 “hakkaniyet” indirimi uyguladı. Yaşamını kaybeden üç kişi için Antakya Belediye Başkanlığınca 250 bin TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 75 bin TL, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 125 bin TL, AFAD tarafından da 50 bin lira ödenmesine karar verildi. Ceza verilen kurumlar, miktarların sembolik seviyede olmasına karşın kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

İTİRAZ ETTİLER

Kayıp yakını ve dava avukatı Abdullah Eğilmez, karara ve kurumların bu karara bile itiraz etmesine tepki gösterdi. “3 yıllık binanın feci şekilde yıkılması ve bu bina ile aralarında 20 metre olmayan 20-30 yıllık binaların yıkılmaması gösteriyor ki; gerekli tedbirler alındığında ve denetimler yerine getirildiğinde beklenen depremin sonuçları en aza indirtilebilir ve can kayıpları yaşanmayabilirdi” diyen Eğilmez, “Böyle bir durumda kaçınılmazlık adı altında idarelerin kusur oranlarınca yüzde 25 indirim yapmak da hukuka ve hakkaniyete aykırı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Eğilmez, “Biz babamızın, annemizin ve 17 yaşındaki kardeşimizin hayatını bir rakama indirgemiyoruz. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla hükmolunan miktar çok düşük ve sembolik bir rakam olmaktan öteye geçememiştir” dedi.

Eğilmez, “Biz bu davayı bireysel beklentiden ziyade konuya ilişkin farkındalık ve kamuoyu oluşması için isterken acımızı yok sayan bir karar ile karşı karşıyayız. Hakkaniyet bunun neresinde?” diye konuştu.