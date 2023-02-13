Deprem felaketinde 8. gün... Gaziantep'te 163. saatte yaşlı bir kadın enkaz altından çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremin 163. saatinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan yaşlı kadın sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı'nın enkazından 62 yaşındaki Nazife Yılmaz 163 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Yaşlı kadın, depremden 163 saat sonra Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi, Dedekorkut Caddesi, CCK Apartmanı'nın enkazından canlı olarak kurtarıldı.
Saatler sonra yeniden insan gören kadının ilk isteği ise su oldu. Ekiplerin su yetiştirdiği kadın ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
- Yandaş Sevda Türküsev'den skandal sözler
- Muhabir Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesine tepki
- Can kaybında büyük artış!
- Enkazdan kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını açıkladı
- İsrailli hahamdan 'ilahi adalet' çıkışı
- Musk'tan son dakika UFO paylaşımı!
- Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları