Deprem mi oldu? 10 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Eylül'de meydana gelen depremler...
10 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024.09.10 07:09:18 -.- 1.8 -.- DEDEMLI-HADIM (KONYA)
2024.09.10 06:45:22 -.- 1.8 -.- YESILYURT (MALATYA)
2024.09.10 06:11:52 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.09.10 05:52:46 -.- 3.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.09.10 05:13:41 -.- 1.3 -.- KAPAKLI-DEMRE (ANTALYA)
2024.09.10 04:52:33 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2024.09.10 04:25:37 -.- 0.7 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2024.09.10 04:13:14 -.- 1.3 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM)
2024.09.10 03:59:33 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.09.10 03:07:12 -.- 1.9 -.- KUZPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.09.10 03:03:02 -.- 1.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.09.10 02:46:45 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?...'
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
- Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı
- Narin, katledildiği köyde toprağa verildi