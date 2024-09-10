Deprem mi oldu? 10 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 10 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 09:26

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Eylül'de meydana gelen depremler...

10 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.09.10 07:09:18  -.-  1.8  -.-   DEDEMLI-HADIM (KONYA)          

2024.09.10 06:45:22   -.-  1.8  -.-   YESILYURT (MALATYA)            

2024.09.10 06:11:52   -.-  2.2  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

2024.09.10 05:52:46    -.-  3.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)     

2024.09.10 05:13:41   -.-  1.3  -.-   KAPAKLI-DEMRE (ANTALYA)        

2024.09.10 04:52:33    -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                     

2024.09.10 04:25:37     -.-  0.7  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)     

2024.09.10 04:13:14    -.-  1.3  -.-   BERKKOY-DODURGA (CORUM)        

2024.09.10 03:59:33    -.-  1.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2024.09.10 03:07:12  -.-  1.9  -.-   KUZPINAR-DARENDE (MALATYA)     

2024.09.10 03:03:02   -.-  1.6  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 

2024.09.10 02:46:45 -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)  


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