Deprem mi oldu? 15 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:08

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:08

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Ekim'de meydana gelen depremler...

15 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:48:51 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

08:46:39 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

08:15:42 -.- 2.2 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:56:53 -.- 1.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

07:44:45 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

06:18:21 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

05:55:16 -.- 1.1 -.- KUMKOY-BODRUM (MUGLA)

05:48:27 -.- 1.3 -.- SEKERLI-NARMAN (ERZURUM)

05:44:46 -.- 1.8 -.- ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM)

05:25:46 -.- 1.7 -.- HALALCA-(BALIKESIR)

05:13:08 -.- 1.5 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)

04:49:02 -.- 1.2 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:12:58 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

03:46:43 -.- 2.5 -.- SURIYE

03:37:58 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

03:00:16 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

02:46:25 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:30:20 -.- 2.0 -.- KERTME-SUNGURLU (CORUM)

02:26:20 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

02:14:43 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:05:40 -.- 1.1 -.- KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE)

01:28:00 -.- 1.3 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)