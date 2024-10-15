Deprem mi oldu? 15 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 15 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Ekim'de meydana gelen depremler...
15 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:48:51 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
08:46:39 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
08:15:42 -.- 2.2 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:56:53 -.- 1.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
07:44:45 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
06:18:21 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
05:55:16 -.- 1.1 -.- KUMKOY-BODRUM (MUGLA)
05:48:27 -.- 1.3 -.- SEKERLI-NARMAN (ERZURUM)
05:44:46 -.- 1.8 -.- ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM)
05:25:46 -.- 1.7 -.- HALALCA-(BALIKESIR)
05:13:08 -.- 1.5 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
04:49:02 -.- 1.2 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:12:58 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
03:46:43 -.- 2.5 -.- SURIYE
03:37:58 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
03:00:16 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:46:25 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:30:20 -.- 2.0 -.- KERTME-SUNGURLU (CORUM)
02:26:20 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
02:14:43 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:05:40 -.- 1.1 -.- KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE)
01:28:00 -.- 1.3 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
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