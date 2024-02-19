Deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Şubat Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 19 Şubat Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:30
Deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Şubat'ta meydana gelen depremler...

19 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:07:36  -.-  1.3  -.-   BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)                     

Göz Atın
Son Dakika... AFAD duyurdu: Hakkari'de korkutan deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Hakkari'de korkutan deprem!
Erdoğan'ın Hatay 'itirafı'na depremzedeler tepki gösterdi: İnsanlığın dip noktası

Erdoğan'ın Hatay 'itirafı'na depremzedeler tepki gösterdi: İnsanlığın dip noktası

07:06:08   -.-  0.9  -.-   GUNEYKAS-BESNI (ADIYAMAN)                        

06:39:25  -.-  1.8  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

06:18:47  -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

05:08:37  -.-  1.6  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                           

04:39:25   -.-  2.2  -.-   KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN)                       

04:36:05  -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                          

04:30:55  -.-  1.6  -.-   ESENYURT-SENKAYA (ERZURUM)                       

04:27:35   -.-  1.4  -.-   KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM)                        

04:25:42   -.-  4.2  4.2   AKDENIZ                                          

04:24:00   -.-  1.8  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

04:17:54   -.-  1.6  -.-   YUREGIR (ADANA)                                  

03:47:40  -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

03:33:16  -.-  1.4  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

03:29:45   -.-  1.2  -.-   MALATYA (MALATYA)                                

03:17:31   -.-  2.0  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

02:34:27   -.-  1.3  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

02:05:01  -.-  1.1  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                       

01:49:41  -.-  1.1  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                      

01:45:23  -.-  0.8  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                          

01:37:31  -.-  1.1  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

00:59:54   -.-  2.7  -.-   UZUNKOY-(ADIYAMAN)                               

00:48:55   -.-  1.0  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)            

00:44:42  -.-  1.7  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                 

00:33:54   -.-  1.4  -.-   KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

00:32:56  -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                       

00:24:05   -.-  1.2  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:20:47   -.-  2.2  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

00:13:40   -.-  1.3  -.-   KARABEYLER-(BALIKESIR)                           


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt

Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt
Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor
Ünlü Fransız deprem uzmanlarından korkutan senaryo: 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'

Ünlü Fransız deprem uzmanlarından korkutan senaryo: 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’

Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’
Hamsi gazından zehirlendiler: 3 balıkçı hayatını kaybetti

Hamsi gazından zehirlendiler: 3 balıkçı hayatını kaybetti
Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’

Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’
Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi

Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi
Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu

Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu