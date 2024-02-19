Deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:30

Güncelleme: 19.02.2024 - 09:30

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Şubat'ta meydana gelen depremler...

19 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:07:36 -.- 1.3 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)

07:06:08 -.- 0.9 -.- GUNEYKAS-BESNI (ADIYAMAN)

06:39:25 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

06:18:47 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

05:08:37 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

04:39:25 -.- 2.2 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN)

04:36:05 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

04:30:55 -.- 1.6 -.- ESENYURT-SENKAYA (ERZURUM)

04:27:35 -.- 1.4 -.- KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM)

04:25:42 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ

04:24:00 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

04:17:54 -.- 1.6 -.- YUREGIR (ADANA)

03:47:40 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:33:16 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:29:45 -.- 1.2 -.- MALATYA (MALATYA)

03:17:31 -.- 2.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:34:27 -.- 1.3 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:05:01 -.- 1.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

01:49:41 -.- 1.1 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

01:45:23 -.- 0.8 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)

01:37:31 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

00:59:54 -.- 2.7 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN)

00:48:55 -.- 1.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:44:42 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

00:33:54 -.- 1.4 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

00:32:56 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

00:24:05 -.- 1.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:20:47 -.- 2.2 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:13:40 -.- 1.3 -.- KARABEYLER-(BALIKESIR)