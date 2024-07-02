Deprem mi oldu? 2 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Temmuz Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 2 Temmuz Salı 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Temmuz'da meydana gelen depremler...
2 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.07.02 07:02:14 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
2024.07.02 05:27:57 -.- 1.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
2024.07.02 05:00:57 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
2024.07.02 05:00:05 -.- 1.6 -.- MELEKLI-(HATAY)
2024.07.02 04:04:55 -.- 1.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.02 02:23:51 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2024.07.02 02:05:49 -.- 1.8 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)
2024.07.02 01:57:13 -.- 2.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2024.07.02 01:48:16 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
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