Deprem mi oldu? 2 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:16

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:16

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Temmuz'da meydana gelen depremler...

2 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.07.02 07:02:14 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.07.02 05:27:57 -.- 1.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2024.07.02 05:00:57 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)

2024.07.02 05:00:05 -.- 1.6 -.- MELEKLI-(HATAY)

2024.07.02 04:04:55 -.- 1.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.02 02:23:51 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.07.02 02:05:49 -.- 1.8 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)

2024.07.02 01:57:13 -.- 2.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2024.07.02 01:48:16 -.- 2.7 -.- AKDENIZ