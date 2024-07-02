Deprem mi oldu? 2 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Temmuz Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 2 Temmuz Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:16
Deprem mi oldu? 2 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Temmuz'da meydana gelen depremler...

2 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.07.02 07:02:14      -.-  2.4  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)             

2024.07.02 05:27:57      -.-  1.6  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                          

2024.07.02 05:00:57     -.-  1.4  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                   

2024.07.02 05:00:05   -.-  1.6  -.-   MELEKLI-(HATAY)                             

2024.07.02 04:04:55     -.-  1.4  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                

2024.07.02 02:23:51     -.-  2.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                   

2024.07.02 02:05:49       -.-  1.8  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                         

2024.07.02 01:57:13     -.-  2.5  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                  

2024.07.02 01:48:16     -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                


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