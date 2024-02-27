Deprem mi oldu? 27 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Şubat Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 27 Şubat Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:31
Deprem mi oldu? 27 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Şubat'ta meydana gelen depremler...

27 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.02.27 08:46:10  38.1277   38.4548        5.0      -.-  2.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                           

2024.02.27 08:13:37  36.2793   36.1077        7.2      -.-  1.9  -.-   KARLISU-(HATAY)                                 

2024.02.27 07:01:40  36.1777   28.7903       26.6      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           

2024.02.27 06:33:57  37.9757   27.1695        5.1      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

2024.02.27 06:26:08  38.0110   37.5085        8.5      -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                

2024.02.27 06:12:05  40.2792   27.0470       14.6      -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

2024.02.27 06:05:20  36.5758   28.9978       11.2      -.-  1.8  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                       

2024.02.27 05:24:41  37.0345   28.3383       24.4      -.-  1.4  -.-   AKCAPINAR-ULA (MUGLA)                            

2024.02.27 05:13:08  40.6477   29.1538        3.9      -.-  1.5  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                        

2024.02.27 05:01:53  38.4137   37.4933        5.1      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

2024.02.27 04:51:55  37.9528   27.1297        3.8      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.02.27 04:21:13  39.0832   26.7253       13.2      -.-  1.0  -.-   DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)              

2024.02.27 03:57:24  38.1208   37.9118        9.3      -.-  1.3  -.-   CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2024.02.27 03:42:21  37.9658   27.1338        5.4      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

2024.02.27 03:24:40  40.3080   27.0162        4.3      -.-  1.3  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                    

2024.02.27 03:12:28  40.4128   28.8227        9.5      -.-  0.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                          

2024.02.27 03:11:10  36.4390   29.1263       29.6      -.-  1.4  -.-   KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)                        

2024.02.27 03:01:20  36.9853   36.0555        9.6      -.-  1.5  -.-   TURUNCLU-ERZIN (HATAY)                            

2024.02.27 02:22:47  38.2122   27.7112        5.3      -.-  1.1  -.-   YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)                          

2024.02.27 02:19:05  38.5963   44.8952       12.4      -.-  2.5  -.-   IRAN                                            

2024.02.27 02:13:14  36.6608   29.5857       27.4      -.-  1.2  -.-   COKEK-FETHIYE (MUGLA)                            

2024.02.27 02:11:40  38.0693   37.2297        7.7      -.-  1.4  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

2024.02.27 02:03:47  36.6060   29.1287        3.5      -.-  1.3  -.-   FETHIYE (MUGLA)                                  

2024.02.27 02:00:46  36.5742   29.0040        4.4      -.-  2.4  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         

2024.02.27 01:56:47  36.5552   28.9963        4.2      -.-  2.7  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                        

2024.02.27 01:48:18  37.8463   26.9618        5.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.02.27 01:42:07  38.3900   28.5013        4.7      -.-  1.4  -.-   AKKECILI-ALASEHIR (MANISA)                       

2024.02.27 01:37:33  38.4272   28.4885        9.3      -.-  1.1  -.-   KASAPLI-ALASEHIR (MANISA)                         

2024.02.27 01:06:01  36.3533   36.2113        5.5      -.-  1.8  -.-   SERINYOL-(HATAY)                                  

2024.02.27 00:50:20  39.4532   33.0808        9.7      -.-  0.8  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                              

2024.02.27 00:22:11  39.2167   40.3470        2.4      -.-  1.7  -.-   DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)                          

2024.02.27 00:13:26  38.0425   30.7975        3.2      -.-  2.2  -.-   BARLA-EGIRDIR (ISPARTA)                         


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