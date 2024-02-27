Deprem mi oldu? 27 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:31

Güncelleme: 27.02.2024 - 09:31

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Şubat'ta meydana gelen depremler...

27 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.02.27 08:46:10 38.1277 38.4548 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.02.27 08:13:37 36.2793 36.1077 7.2 -.- 1.9 -.- KARLISU-(HATAY)

2024.02.27 07:01:40 36.1777 28.7903 26.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2024.02.27 06:33:57 37.9757 27.1695 5.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.27 06:26:08 38.0110 37.5085 8.5 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.27 06:12:05 40.2792 27.0470 14.6 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.27 06:05:20 36.5758 28.9978 11.2 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

2024.02.27 05:24:41 37.0345 28.3383 24.4 -.- 1.4 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA)

2024.02.27 05:13:08 40.6477 29.1538 3.9 -.- 1.5 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)

2024.02.27 05:01:53 38.4137 37.4933 5.1 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.02.27 04:51:55 37.9528 27.1297 3.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.27 04:21:13 39.0832 26.7253 13.2 -.- 1.0 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

2024.02.27 03:57:24 38.1208 37.9118 9.3 -.- 1.3 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.02.27 03:42:21 37.9658 27.1338 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.27 03:24:40 40.3080 27.0162 4.3 -.- 1.3 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)

2024.02.27 03:12:28 40.4128 28.8227 9.5 -.- 0.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.02.27 03:11:10 36.4390 29.1263 29.6 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)

2024.02.27 03:01:20 36.9853 36.0555 9.6 -.- 1.5 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY)

2024.02.27 02:22:47 38.2122 27.7112 5.3 -.- 1.1 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)

2024.02.27 02:19:05 38.5963 44.8952 12.4 -.- 2.5 -.- IRAN

2024.02.27 02:13:14 36.6608 29.5857 27.4 -.- 1.2 -.- COKEK-FETHIYE (MUGLA)

2024.02.27 02:11:40 38.0693 37.2297 7.7 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.02.27 02:03:47 36.6060 29.1287 3.5 -.- 1.3 -.- FETHIYE (MUGLA)

2024.02.27 02:00:46 36.5742 29.0040 4.4 -.- 2.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

2024.02.27 01:56:47 36.5552 28.9963 4.2 -.- 2.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

2024.02.27 01:48:18 37.8463 26.9618 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.27 01:42:07 38.3900 28.5013 4.7 -.- 1.4 -.- AKKECILI-ALASEHIR (MANISA)

2024.02.27 01:37:33 38.4272 28.4885 9.3 -.- 1.1 -.- KASAPLI-ALASEHIR (MANISA)

2024.02.27 01:06:01 36.3533 36.2113 5.5 -.- 1.8 -.- SERINYOL-(HATAY)

2024.02.27 00:50:20 39.4532 33.0808 9.7 -.- 0.8 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)

2024.02.27 00:22:11 39.2167 40.3470 2.4 -.- 1.7 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)

2024.02.27 00:13:26 38.0425 30.7975 3.2 -.- 2.2 -.- BARLA-EGIRDIR (ISPARTA)