Deprem mi oldu? 3 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:24

Güncelleme: 03.04.2024 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Nisan'da meydana gelen depremler...

3 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:53:35 -.- 2.3 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

07:27:54 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:23:46 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:21:20 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

05:13:58 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:03:22 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

04:48:19 -.- 1.6 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:31:05 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

04:02:47 -.- 1.2 -.- EMIRGAZI (KONYA)

03:22:02 -.- 1.8 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:18:10 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:08:08 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN

02:58:54 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:33:38 -.- 1.7 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:25:19 -.- 1.9 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)

01:58:44 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:44:04 -.- 1.3 -.- BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)

00:06:19 -.- 3.8 3.6 AKIN-SEYITGAZI (ESKISEHIR)