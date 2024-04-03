Deprem mi oldu? 3 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Nisan Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 3 Nisan Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:24
Deprem mi oldu? 3 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Nisan'da meydana gelen depremler...

3 NİSAN'DA  MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:53:35  -.-  2.3  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                   

07:27:54   -.-  1.4  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

06:23:46    -.-  2.1  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

05:21:20   -.-  1.5  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                      

05:13:58   -.-  2.0  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

05:03:22  -.-  1.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                        

04:48:19  -.-  1.6  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

04:31:05    -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                         

04:02:47    -.-  1.2  -.-   EMIRGAZI (KONYA)                                

03:22:02   -.-  1.8  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:18:10  -.-  2.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

03:08:08    -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                      

02:58:54    -.-  3.5  3.5   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

02:33:38  -.-  1.7  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           

02:25:19   -.-  1.9  -.-   GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)                        

01:58:44   -.-  1.5  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

01:44:04    -.-  1.3  -.-   BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                 

00:06:19   -.-  3.8  3.6   AKIN-SEYITGAZI (ESKISEHIR)                      


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