Deprem mi oldu? 3 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Nisan Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 3 Nisan Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler.
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Nisan'da meydana gelen depremler...
3 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:53:35 -.- 2.3 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
07:27:54 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:23:46 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:21:20 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
05:13:58 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:03:22 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
04:48:19 -.- 1.6 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:31:05 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
04:02:47 -.- 1.2 -.- EMIRGAZI (KONYA)
03:22:02 -.- 1.8 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:18:10 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:08:08 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
02:58:54 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:33:38 -.- 1.7 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:25:19 -.- 1.9 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)
01:58:44 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:44:04 -.- 1.3 -.- BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
00:06:19 -.- 3.8 3.6 AKIN-SEYITGAZI (ESKISEHIR)
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