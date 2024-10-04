Deprem mi oldu? 4 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:21

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:21

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Ekim'de meydana gelen depremler...

4 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.04 08:26:47 -.- 1.9 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

2024.10.04 07:48:47 -.- 1.2 -.- BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS)

2024.10.04 07:28:32 -.- 1.0 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)

2024.10.04 03:59:36 -.- 1.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.04 03:52:45 -.- 1.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.04 02:26:57 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.10.04 01:54:53 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

2024.10.04 00:42:36 -.- 2.1 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)