Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Temmuz Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 6 Temmuz Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:23
Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Temmuz'da meydana gelen depremler...

6 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.07.06 08:07:32 -.-  2.1  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.07.06 06:27:14 -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                          

2024.07.06 06:26:23  -.-  3.5  3.3   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.07.06 05:40:42  -.-  1.2  -.-   ELMABAGI-ODEMIS (IZMIR)                          

2024.07.06 04:27:54  -.-  1.2  -.-   ARPASEKI-KINIK (IZMIR)                           

2024.07.06 04:26:24   -.-  1.7  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

2024.07.06 04:11:36  -.-  1.6  -.-   AYAKKIF-KARAISALI (ADANA)                        

2024.07.06 03:36:30   -.-  2.2  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                            

2024.07.06 03:35:17  -.-  1.1  -.-   MUGLA (MUGLA)                                    

2024.07.06 03:23:54  -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)         


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