Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Temmuz Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 6 Temmuz Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Temmuz'da meydana gelen depremler...
6 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.07.06 08:07:32 -.- 2.1 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.06 06:27:14 -.- 1.2 -.- AKDENIZ
2024.07.06 06:26:23 -.- 3.5 3.3 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.06 05:40:42 -.- 1.2 -.- ELMABAGI-ODEMIS (IZMIR)
2024.07.06 04:27:54 -.- 1.2 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR)
2024.07.06 04:26:24 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.07.06 04:11:36 -.- 1.6 -.- AYAKKIF-KARAISALI (ADANA)
2024.07.06 03:36:30 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2024.07.06 03:35:17 -.- 1.1 -.- MUGLA (MUGLA)
2024.07.06 03:23:54 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
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