Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:23

Güncelleme: 06.07.2024 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Temmuz'da meydana gelen depremler...

6 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.07.06 08:07:32 -.- 2.1 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.06 06:27:14 -.- 1.2 -.- AKDENIZ

2024.07.06 06:26:23 -.- 3.5 3.3 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.06 05:40:42 -.- 1.2 -.- ELMABAGI-ODEMIS (IZMIR)

2024.07.06 04:27:54 -.- 1.2 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR)

2024.07.06 04:26:24 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.07.06 04:11:36 -.- 1.6 -.- AYAKKIF-KARAISALI (ADANA)

2024.07.06 03:36:30 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2024.07.06 03:35:17 -.- 1.1 -.- MUGLA (MUGLA)

2024.07.06 03:23:54 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)