Deprem mi oldu? 9 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Temmuz Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 9 Temmuz Salı 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Temmuz'da meydana gelen depremler...
9 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:13:09 -.- 2.4 -.- ALAHAN-(HATAY)
06:39:09 -.- 1.5 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:18:48 -.- 1.7 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:32:27 -.- 1.3 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)
04:24:50 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
04:24:35 -.- 1.2 -.- CINARDIBI-ARIFIYE (SAKARYA)
04:07:50 -.- 2.1 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
03:39:29 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
03:38:40 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:33:39 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
03:24:12 -.- 2.1 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
03:19:45 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
03:18:33 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
03:07:50 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
03:06:20 -.- 1.4 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)
02:43:21 -.- 1.3 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:22:06 -.- 1.9 -.- ORTAKLAR-YILDIZELI (SIVAS)
01:12:13 -.- 1.8 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN)
00:54:46 -.- 1.9 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
00:05:02 -.- 1.3 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI)
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