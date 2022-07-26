Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

26 Temmuz 2022 Salı, 10:08

26 Temmuz 2022 tarihinde sarsıntı hisseden yurttaşlar "deprem mi oldu?" sorusunu soruyor. İşte 26 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.11’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde yerin 3.4 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

26 TEMMUZ 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

09:30:53 1.5 KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)

09:26:08 1.2 KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

09:25:16 0.9 KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

09:24:05 1.9 KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

09:23:26 1.2 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)

09:14:07 2.0 TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

09:11:00 4.4 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)

08:40:58 2.6 KOZOREN-(BALIKESIR)

08:17:10 2.1 DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

07:11:09 1.7 KIZILOREN-MERAM (KONYA)

06:36:49 0.9 AKDENIZ

05:41:05 1.6 AKDENIZ

04:17:20 2.2 KIRIKHAN-TEKMAN (ERZURUM)

02:50:23 2.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:44:37 2.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:35:56 2.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:26:57 2.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

00:27:25 3.0 IKICAM-KORGUN (CANKIRI)



