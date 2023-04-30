Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Nisan 2023 Türkiye'deki son depremler
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Nisan 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Nisan 2023 Türkiye'deki depremler
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, son depremleri araştırıyor. AFAD, gerçekleşen son 100 depremin listesini yayımladı. İşte 30 Nisan'da meydana gelen depremler...
30 NISAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de hissdilen son deprem Düzce'de, 5.2 km derinlikte ve 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
30 NISAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ
10:49:37 2.3 Gülşehir (Nevşehir)
10:40:43 1.7 Doğanşehir (Malatya)
09:47:17 2.7 Ege Denizi - [73.58 km] Çeşme (İzmir)
09:39:22 1.4 Battalgazi (Malatya)
09:31:38 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
09:26:03 2.0 Saimbeyli (Adana)
09:21:47 1.8 Aladağ (Adana)
09:20:29 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
09:12:11 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
09:08:21 2.0 Andırın (Kahramanmaraş)
09:00:50 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
08:58:14 2.4 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [05.66 km] Suruç (Şanlıurfa)
08:57:40 2.0 Dicle (Diyarbakır)
08:56:59 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
08:52:21 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
08:48:05 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
08:34:20 1.4 Soma (Manisa)
08:11:51 2.1 Yeşilyurt (Malatya)
07:55:07 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
07:27:35 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
07:20:44 1.7 Dicle (Diyarbakır)
07:18:27 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
07:13:13 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
07:09:55 1.5 Saimbeyli (Adana)
07:02:54 3.5 Merkez (Düzce)
06:57:03 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
06:50:41 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
06:42:31 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
06:38:20 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
06:27:57 1.1 Gölbaşı (Adıyaman)
06:18:42 0.9 Battalgazi (Malatya)
06:10:04 0.8 Pütürge (Malatya)
06:07:33 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
05:51:22 2.8 Akdeniz
05:50:26 2.4 Hassa (Hatay)
05:23:44 3.2 Doğanşehir (Malatya)
05:16:43 2.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)
05:15:20 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
05:10:18 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
05:04:07 1.1 Gölmarmara (Manisa)
04:56:18 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
04:51:12 1.2 Sivrice (Elazığ)
04:44:25 1.3 Sincik (Adıyaman)
04:43:29 1.1 Pütürge (Malatya)
04:36:47 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
03:55:12 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
03:43:46 2.2 Varto (Muş)
03:32:13 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
03:31:09 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
03:26:04 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
03:16:58 2.3 Doğanşehir (Malatya)
03:15:44 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
03:04:54 2.0 Saimbeyli (Adana)
03:02:06 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
02:59:10 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
02:53:54 1.7 Saimbeyli (Adana)
02:53:04 1.0 Ula (Muğla)
02:52:35 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
02:51:01 1.4 Akdeniz - [65.57 km] Fethiye (Muğla)
02:46:08 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
02:39:31 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
02:37:43 1.8 İliç (Erzincan)
02:37:13 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
02:37:05 1.0 Pamukkale (Denizli)
02:27:12 1.0 Menteşe (Muğla)
02:07:58 1.3 Kaş (Antalya)
02:07:20 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
02:06:01 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
01:58:14 1.1 Doğanşehir (Malatya)
01:54:30 1.3 Emet (Kütahya)
01:49:16 2.6 Dicle (Diyarbakır)
01:47:51 0.9 Battalgazi (Malatya)
01:47:31 1.1 Saimbeyli (Adana)
01:43:40 2.1 Saimbeyli (Adana)
01:39:23 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.72 km] Menderes (İzmir)
01:39:18 1.5 Saimbeyli (Adana)
01:32:38 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
01:30:40 1.0 Akçadağ (Malatya)
01:25:24 1.8 Ege Denizi - [46.52 km] Karaburun (İzmir)
01:24:16 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
01:21:57 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
01:21:18 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
01:15:15 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
01:10:11 1.2 Saimbeyli (Adana)
01:08:27 1.3 Hisarcık (Kütahya)
01:07:29 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
01:01:45 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
00:58:43 1.2 Pütürge (Malatya)
00:42:19 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
00:41:34 1.4 Saimbeyli (Adana)
00:30:26 1.1 Efeler (Aydın)
00:29:06 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
00:24:30 0.9 Tuzlukçu (Konya)
00:17:52 0.9 Doğanşehir (Malatya)
00:15:42 1.5 Germencik (Aydın)
00:15:17 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
00:13:11 2.1 Saimbeyli (Adana) 579867
00:12:16 2.6 Ege Denizi - [77.86 km] Datça (Muğla)
00:07:30 1.3 Sincik (Adıyaman)
00:05:23 2.5 Afrin, Halep (Suriye) - [06.09 km] Kırıkhan (Hatay)
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