Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ekim 2023 son depremler...

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:04
Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ekim 2023 son depremler...
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ekim'de meydana gelen depremler...

8 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:59:33  -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

07:24:59  -.-  3.0  -.-   BULGARISTAN                                       

06:39:54  -.-  2.3  -.-   KURKCU-BOR (NIGDE)                                

06:24:38  -.-  3.8  -.-   KURKCU-BOR (NIGDE)                                

06:13:13  -.-  2.3  -.-   YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)                          

05:56:10  -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        

04:17:04  -.-  2.0  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        

03:47:59  -.-  1.9  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

03:39:47  -.-  1.4  -.-   CAYGECIT-MUTKI (BITLIS)                           

03:07:43  -.-  1.2  -.-   AVSAR-TURGUTLU (MANISA)                           

02:55:57  -.-  1.8  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

02:47:02  -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

02:33:10  -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:20:49  -.-  2.4  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

02:00:39  -.-  1.4  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

01:54:26  -.-  1.4  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

01:52:32  -.-  1.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          

01:48:36  -.-  2.2  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

01:38:51  -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        

01:14:30  -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

01:01:46  -.-  4.3  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

00:49:46  -.-  0.8  -.-   YANALERIK-KOZAN (ADANA)                           

00:37:57  -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)               

00:10:22  -.-  1.9  -.-   GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

00:07:17  -.-  1.5  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)         


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