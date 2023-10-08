Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ekim 2023 son depremler...

Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:04

Güncelleme: 08.10.2023 - 09:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ekim'de meydana gelen depremler...

8 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:59:33 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

07:24:59 -.- 3.0 -.- BULGARISTAN

06:39:54 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE)

06:24:38 -.- 3.8 -.- KURKCU-BOR (NIGDE)

06:13:13 -.- 2.3 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)

05:56:10 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN

04:17:04 -.- 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)

03:47:59 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)

03:39:47 -.- 1.4 -.- CAYGECIT-MUTKI (BITLIS)

03:07:43 -.- 1.2 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA)

02:55:57 -.- 1.8 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

02:47:02 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

02:33:10 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:20:49 -.- 2.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

02:00:39 -.- 1.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

01:54:26 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

01:52:32 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

01:48:36 -.- 2.2 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

01:38:51 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN

01:14:30 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

01:01:46 -.- 4.3 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

00:49:46 -.- 0.8 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)

00:37:57 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

00:10:22 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)

00:07:17 -.- 1.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)