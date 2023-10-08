Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ekim 2023 son depremler...
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ekim'de meydana gelen depremler...
8 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:59:33 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
07:24:59 -.- 3.0 -.- BULGARISTAN
06:39:54 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE)
06:24:38 -.- 3.8 -.- KURKCU-BOR (NIGDE)
06:13:13 -.- 2.3 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)
05:56:10 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
04:17:04 -.- 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
03:47:59 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
03:39:47 -.- 1.4 -.- CAYGECIT-MUTKI (BITLIS)
03:07:43 -.- 1.2 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA)
02:55:57 -.- 1.8 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
02:47:02 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
02:33:10 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:20:49 -.- 2.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:00:39 -.- 1.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
01:54:26 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
01:52:32 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:48:36 -.- 2.2 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
01:38:51 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN
01:14:30 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:01:46 -.- 4.3 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
00:49:46 -.- 0.8 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)
00:37:57 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:10:22 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)
00:07:17 -.- 1.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
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