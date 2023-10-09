Deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ekim 2023 son depremler...

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:17
Deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ekim 2023 son depremler...
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ekim'de meydana gelen depremler...

9 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:28:53  -.-  4.3  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                   

09:01:20  -.-  2.3  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)      

09:01:20  -.-  2.3  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    

08:50:55  -.-  2.3  -.-   KURKCU-BOR (NIGDE)                                

08:16:38  -.-  1.7  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                         

07:52:39  -.-  2.4  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

07:44:12  -.-  1.5  -.-   AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)                      

07:09:18  -.-  1.8  -.-   IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)                          

06:19:41  -.-  2.2  -.-   HARMANAGILI-SULUOVA (AMASYA)                      

06:09:16  -.-  3.2  -.-  YUNANISTAN                                        

05:07:34  -.-  1.5  -.-   BULGARISTAN                                       

05:01:41  -.-  3.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

04:36:36  -.-  1.5  -.-   KURUYER-(HATAY)                                   

04:30:22  -.-  1.5  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     

03:56:09  -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

03:55:34  -.-  1.6  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

03:53:23  -.-  1.7  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

03:42:14  -.-  2.2  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:35:22  -.-  2.7  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           

03:31:29  -.-  2.2  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

03:23:05  -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

03:21:01  -.-  1.1  -.-   DOKUZDAL-ALTINOZU (HATAY)                         

03:18:43  -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

03:15:42  -.-  1.1  -.-   SARIMAZI-CEYHAN (ADANA)                           

03:03:25  -.-  1.9  -.-   ODABASI-(HATAY)                                   

02:57:20  -.-  1.4  -.-   BULGARISTAN                                       

02:49:43  -.-  1.6  -.-   SEKERBEY-(CORUM)                                  

02:38:38  -.-  1.0  -.-   AKCAOVA-(HATAY)                                   

02:25:38  -.-  1.5  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            

02:12:24  -.-  2.3  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

01:55:30  -.-  1.5  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

01:24:46  -.-  1.9  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

01:23:36  -.-  1.8  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

01:06:17  -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

00:39:23  -.-  1.6  -.-   BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)                       

00:18:36  -.-  2.1  -.-   SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)     


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