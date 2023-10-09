Deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ekim 2023 son depremler...

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:17

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:41

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ekim'de meydana gelen depremler...

9 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:28:53 -.- 4.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

09:01:20 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

09:01:20 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

08:50:55 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE)

08:16:38 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

07:52:39 -.- 2.4 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:44:12 -.- 1.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)

07:09:18 -.- 1.8 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)

06:19:41 -.- 2.2 -.- HARMANAGILI-SULUOVA (AMASYA)

06:09:16 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN

05:07:34 -.- 1.5 -.- BULGARISTAN

05:01:41 -.- 3.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

04:36:36 -.- 1.5 -.- KURUYER-(HATAY)

04:30:22 -.- 1.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:56:09 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

03:55:34 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

03:53:23 -.- 1.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)

03:42:14 -.- 2.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:35:22 -.- 2.7 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

03:31:29 -.- 2.2 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

03:23:05 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

03:21:01 -.- 1.1 -.- DOKUZDAL-ALTINOZU (HATAY)

03:18:43 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

03:15:42 -.- 1.1 -.- SARIMAZI-CEYHAN (ADANA)

03:03:25 -.- 1.9 -.- ODABASI-(HATAY)

02:57:20 -.- 1.4 -.- BULGARISTAN

02:49:43 -.- 1.6 -.- SEKERBEY-(CORUM)

02:38:38 -.- 1.0 -.- AKCAOVA-(HATAY)

02:25:38 -.- 1.5 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)

02:12:24 -.- 2.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:55:30 -.- 1.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:24:46 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

01:23:36 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

01:06:17 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

00:39:23 -.- 1.6 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)

00:18:36 -.- 2.1 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)