Deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:04

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:04

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Pelin Özden (33) hayatını kaybetti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Yol İş Sendikası İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Pelin Özen, sabaha karşı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçirdi.

Malatya nüfusuna kayıtlı olan Özen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.