Depreme yayında yakalandı: O anları paylaştı!

İstanbul’da da hissedilen Marmara Denizi’nden meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme yayını sırasında yakalanan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, söz konusu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:32
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başta İstanbul, Bursa ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Paniğe neden olan depremde SGK Uzmanı Özgür Erdursun, video sırasında hissettiği sallantı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.


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