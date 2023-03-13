Depremde yakınlarını kaybeden yurttaştan adalet çağrısı: 'Yarın öbür gün kaçacaklar'

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 07:33

İsmini vermek istemeyen yurttaş, Tümyürekler İnşaat tarafından yapılan İbrahim Elif Apartmanında Emel Değer, Celal Değer, Ada Değer adlı üç yakınını kaybetti.

Binayı yapan müteahhitlerin ceza almasını isteyen yurttaş, "O binadan sadece 3 kişi kurtarılabildi. 6-7 yıllık bir binaydı. Yardım da 72. saatte gitti. Kurtarma ekipleri bu ev için çok az demir kullanıldığını söylemiş. Evin alt tarafına beton dökülmesi gerekirken daire çıkılmış. Bu adamlar yarın öbür gün kaçacaklar. Bu kişilerin yakalanmasını istiyorum" dedi.