Depremden kurtuldular, şimdi de TOKİ konutlarında ölüm korkusuyla yaşıyorlar: ‘Beton tabuttayız!’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde ilk konutların temelinin 15’inci günde atıldığını, ilk teslimlerin ise 45’inci günde yapıldığını söyleyerek “Devlet nerede diyenlere cevabımızı verdik” dedi. Ancak anahtarlarını teslim alan binlerce depremzede aynı fikirde değil. Bir yanda görkemli teslim törenleri, diğer yanda su alan duvarlar, çöken istinat duvarları, küf kokan odalar ve her yağmurda göle dönen binalar...

“Asrın inşası” diye tanıtılan TOKİ konutlarında oturan yurttaşlar, “Depremden sağ çıktık ama şimdi her gün ölüm korkusuyla yaşıyoruz” diyerek isyan etti.

‘DIŞI VAR, İÇİ YOK’

Hatay Samandağ Hıdırbey TOKİ Konutları’nda yaşayan depremzede Emre Gezgin, Cumhuriyet’e konuştu. Her ay 10 ila 15 bin lira taksit ödediklerini belirten Gezgin, teslim edilen evlerin tamamlanmadığını söyledi. “Sekiz ay önce ‘Eviniz hazır’ dediler. Anahtarı verdiler ama ev bitmemişti. Dışı yapılmış, içi yok. Kalitesiz malzeme kullanıldığı için en alt kattan en üst kata kadar duvarlar su alıyor. İstinat duvarları kendi kendine çöküyor. Geldiler sözde tamir ettiler ama çimentoya elimizi sürünce dağılıyor. Şikâyet ediyoruz, kimse dönüp bakmıyor. Başımıza yıkılacak diye korkuyoruz. Bu mu güvenli deprem konutu?”

‘ZEMİN SÜREKLİ KAYIYOR’

Anahtar tesliminden sonra taşınan başka bir depremzede ise yaşadıklarını evini göstererek anlattı: “Bize sıfır bina verdiklerini söylediler. Daha altı ay oldu taşınalı. Her yağmurda duvarlar su çekiyor, küfleniyor. Evin içini su basıyor. Banyonun tavanı dökülüyor. Binanın zemin katı sürekli su altında kalıyor. Depremden kurtulduk ama bu binalardan nasıl kurtulacağız?”

Bir başka TOKİ sakini ise öfkesini şu sözlerle dile getirdi: “Sekiz aylık binanın fayansları ayağımızın altında kırılıyor. Altı tamamen boş. Dördüncü katta oturuyorum ama yatak odam küf içinde. Şikâyet ediyoruz, muhatap yok. Apar topar yaptılar, bizi beton tabuta koydular. Zemin sürekli kayıyor. Karşı blokta kayma oldu, geçici istinat duvarı yaptılar. Her gün korkuyla yaşıyoruz. Devlet bu evleri bize bedava vermedi, parasını ödüyoruz. Bakanlar gelip kurdele kesiyor ama bu evlerin içine girip baksınlar. Bugün su alan duvar yarın çocuklarımın üzerine yıkılırsa bunun hesabını kim verecek?”

Vatandaşlar, “Sorunlarımızı anlatacak bir muhatap bile bulamıyoruz” diyor.