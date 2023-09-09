Depremin 215’in gününde: Enkazda ceset bulundu!

Hatay'da depremin 215'inci gününde 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında yapılan temel kazısı sırasında enkazda ceset bulundu.

DHA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 09:09
Depremin 215’in gününde: Enkazda ceset bulundu!
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Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'da 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı. 

Depremin yıktığı Atatürk Caddesi'ndeki iş hanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında enkazda ceset bulundu. 

Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Cesedin cinsiyeti ve kimliğinin, DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.


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