Depremin merkez üssü Maraş'ta yıkımın boyutu görüntülendi
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda binanın yıkıldığı şehir merkezi görüntülendi. Görüntüler, depremin verdiği yıkımın boyutunu ortaya koydu.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Kahramanmaraş şehir merkezinde büyük yıkıma yol açtı. Şehir genelinde 10 binden fazla insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı, binlerce de bina yıkıldı.
Kahramanmaraş'ta depremin 15'inci günündeki arama-kurtarma, enkaz kaldırma çalışmaları ve şehir merkezinin son durumu görüntülendi.
Şehir merkezinde depremin en çok yıkıma uğrattığı Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Haydar Aliyev Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde çekilen görüntüler; felaketin verdiği yıkımın boyutunu ortaya koydu.
Görüntülere, Kahramanmaraş'ta süren yardım çalışmaları, güvenlik güçlerinin asayiş çalışmaları, yurttaşların bekleyişi, iş makinelerince devam eden arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları yansıdı.
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