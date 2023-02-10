Depremzedeler Trabzon’a getirildi

Trabzonspor, depremden etkilenen yurttaşlara yardım çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor takım otobüsü ile 39 depremzede bugün Trabzon’a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:21
Depremzedeler Trabzon’a getirildi
Abone Ol google-news

AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Trabzonspor, aşırı soğuğa dayanıklı uyku tulumu ve kışlık ürünler içeren yardım TIR'ları haricinde takım otobüsünü de Malatya’daki depremzedelerin Trabzon’a dönmesi için afet bölgesine göndermişti.

Trabzonspor takım otobüsü, bugün sabah 39 kişiyle birlikte Trabzon’a geldi.

Depremzedelerin bazıları kentte konaklayacakları yerlere bırakılırken, bazıları da Giresun ve Ordu’ya ulaştırılmak üzere servis aracına bindirildi.

 


trabzonspor afet bölgesi afad trabzon

İlgili Haberler

Türkiye Güreş Federasyonu: 5 sporcumuz daha hayatını kaybetti

Türkiye Güreş Federasyonu: 5 sporcumuz daha hayatını kaybetti
Trabzonspor'dan yaralı kurtulan depremzedeye davet

Trabzonspor'dan yaralı kurtulan depremzedeye davet
Kocaelispor ve Sakaryaspor depremzedeler için maç yapacak

Kocaelispor ve Sakaryaspor depremzedeler için maç yapacak

En Çok Okunan Haberler