Depremzedenin ev hayali kabusa döndü: Aynı evin 6 kişiye daha satıldığını öğrendi

Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan Serkan Sürmeli, hak sahipliği sürecinde yaşanan sorunların ardından yeni bir ev satın almak istedi.

Sürmeli, deprem konutlarında hak sahibi olan bir kişiden daire satın almak üzere 1 milyon TL ödeme yaptığını, tapu ve devir işlemlerinin yılbaşında yapılacağının söylenmesi üzerine beklemeye başladığını anlattı.

“AYNI EVİN 6 KİŞİYE DAHA SATILDIĞINI ÖĞRENDİK”

Okulların kapanmasının ardından taşınmak için harekete geçtiğini belirten Sürmeli, aynı konutun başka kişilere de satıldığını öğrendiğini öne sürdü.

Sürmeli, “Okullar kapandığında taşınmak için geldiğimizde evi 6 kişiye daha sattığını öğrendik. Kiracı da sık sık aynı durumun yaşandığını söyledi” dedi.

Kendisine evi satan kişiye ulaşamadığını belirten Sürmeli, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

“TEFECİLERE DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEYEREK KANDIRDI”

Evi satın aldığı kişinin tanıdığı biri olduğunu ifade eden Sürmeli, şunları söyledi:

“Tanıdığımız birisiydi, tefecilere düştüğünü ve evi acil satması gerektiğini söyleyerek kandırdı. Ev için 1 milyon TL ödeme yapmıştık, yıl başında devir verileceği için tapu için beklemeye başladık ve bu şekilde kandırıldık.”

“TAPUNUZU ALMADAN ÖDEME YAPMAYIN”

Mağduriyetinin başkalarının da başına gelmemesi için uyarıda bulunan Sürmeli, “Yılbaşında tapuların verileceği söylenerek insanlar mağdur ediliyor, herkes dikkat etsin. Tapusunu almadan ödeme yapmayın” ifadelerini kullandı.

Yeni evli olduğunu ve küçük bir çocuğunun bulunduğunu belirten Sürmeli, yaşadığı soruna çözüm beklediğini söyledi.