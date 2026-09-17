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Derede ölü bulundu: Kimliği belirlendi

Derede ölü bulundu: Kimliği belirlendi

17.09.2026 21:54:00
Güncellenme:
İHA
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Derede ölü bulundu: Kimliği belirlendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi derede ölü olarak bulundu. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Ahmet İrfan Demirbilek (61) olduğu belirlendi.
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Edinilen bilgilere göre olay, Akçay İkizçay Mahallesi Şair Başaran Caddesi üzerindeki derede meydana geldi. Dere içerisinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Ahmet İrfan Demirbilek (61) olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi ve savcılık çalışmalarının ardından Demirbilek’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık incelemesinin sürdüğü bildirildi.

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