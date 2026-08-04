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Dereye düştü: 3 yaşındaki Eslem, hayatını kaybetti

Dereye düştü: 3 yaşındaki Eslem, hayatını kaybetti

4.08.2026 23:11:00
Güncellenme:
DHA
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Dereye düştü: 3 yaşındaki Eslem, hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki Eslem Talan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Eslem Talan, iddiaya göre dere kenarında oynarken suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Eslem için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eslem, Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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