Ders ortasında facianın eşiğinden dönüldü! Sınıfın sıvaları düştü: 3 öğrenci yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ulubağ Ortaokulu'nda, öğrenciler derste olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sınıfın tavanındaki sıvalar düştü.

Olayda sınıftaki 3 öğrenci yaralandı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerince okulda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.