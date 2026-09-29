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Ders ortasında facianın eşiğinden dönüldü! Sınıfın sıvaları düştü: 3 öğrenci yaralandı

Ders ortasında facianın eşiğinden dönüldü! Sınıfın sıvaları düştü: 3 öğrenci yaralandı

29.09.2026 17:40:00
Güncellenme:
İHA
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Ders ortasında facianın eşiğinden dönüldü! Sınıfın sıvaları düştü: 3 öğrenci yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ortaokulda ders işlendiği esnada sınıfın tavan sıvalarının düşmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı. Öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ulubağ Ortaokulu'nda, öğrenciler derste olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sınıfın tavanındaki sıvalar düştü.

Olayda sınıftaki 3 öğrenci yaralandı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerince okulda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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