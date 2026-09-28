Derste olması gereken ortaokul öğrencilerine okul bahçesinde ağaç kestirildi: Ellerde kalem yerine balta!

Samsun Ayvacık’ta ortaokul öğrencilerinin eline motorlu testere ve balta verilerek okul bahçesinde ağaç kestirildi. Ayvacık ilçesinde bulunan Çarşıköy Ortaokulu’nda bir yurttaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler CİMER’e şikâyet olarak iletildikten sonra Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce soruşturma başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

İddiaya göre okul idaresi, derste olması gereken öğrencilere balta, keser ve motorlu testere gibi ölümcül tehlike oluşturan aletler vererek ağaç kestirdi. Çocukların can güvenliğinin hiçe sayılarak işçi gibi çalıştırıldığına tanık olan yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

'ÖĞRENCİLER SINIFTA OLMALI'

Ağaçların parçalara ayrılması işleminin de yine öğrencilere yaptırıldığı belirtildi. Kesilen ağaçların 8. sınıf öğrencileri tarafından kalorifer dairesinin önüne taşındığı öne sürüldü. Öğrencilerden birinin dedesi olan Ahmet Sançar, yaptığı açıklamada torununun böyle bir işte çalıştırılmasına tepki göstererek “Benzinli ağaç kesim motoru, yetişkinlerin bile dikkatle kullanması gereken tehlikeli bir alettir. Okul saatlerinde torunumun ve diğer öğrencilerin böylesine tehlikeli işlerde çalıştırılmasını kabul etmiyorum. Ders saatlerinde öğrenciler sınıfta olmalı” diye konuştu.

Sançar ayrıca, okul arazisinin daha önce kendisine ait olduğunu ve okul için bağışladığına dikkat çekerek “Okula gittiğimde toplam 39 çam ve bir ıhlamur ağacının kesildiğini gördüm. Bu ağaçlar yaklaşık 15-16 yıl önce Orman Müdürlüğü’nden alındı, dönemin okul idaresi, muhtarı, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından dikildi” dedi.

Öğrencilerin videosu çekildikten sonra konunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aktarıldığı ancak Çarşıköy Ortaokulu idaresine yönelik herhangi bir işlem uygulanmadığı ileri sürüldü.