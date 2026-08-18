Dervişoğlu güç topluyor

Çerçeve Yasa’ya karşı çıkan tek parti olan İYİ Parti, bu konuyu öne çıkararak Balıkesir’de bir miting düzenledi. Mitinge katılım, destekteki coşku açıkçası beklentilerin ötesine geçti. Kuvayi Milliye Meydanı’nı dolduran halk, kent tarihinde ilk kez akşam saatlerinde Kurtuluş Savaşı’nın sembol mekanı olan Alacalı Mescit’e meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, kitleden memnundu, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

Mevsim yaz. Mitinglere pek uygun değil. Herkes ya kıyı kesimine gitmiş tatil yapıyor ya da tarlasında çalışıyor. Bu açıdan mitingin nasıl geçeceğini merak ediyorduk. Meydanı doldurmak aynı zamanda bir sınavdı. Meclis’in Çerçeve Yasayı kabul etmesinin ardından hızla alının miting kararıyla Balıkesir milletvekilleri; Turhan Çömez ve Burak Dalgın başta olmak üzere partililer bölgede çalışmaya başlamış. İki milletvekili de sokak röportajları yapmışlar. Balıkesirlilerin duyarlılıkları bu söyleşilerde meydana yansıtıldı. Pazar günü ayrıca tatil olmasına karşın meydan kısa sürede doldu. Dervişoğlu zamanında kürsüye çıktı, konuşmaya başladı. Özellikle “Af” vurguları yurttaşın tepkisini çekiyor. Balıkesir son seçimde AKP ile CHP’nin neredeyse baş başa geldiği bir yer olmuştu. Yerel seçimlerde CHP öne geçti. Ancak İYİ Parti’nin de kentte güçlü olduğu çok net. Kent seçmeni üç partiye eşite yakın dağılım gösteriyor gibi… Yani İYİ Parti’nin gücünü koruduğu, hatta geliştirdiği bir bölge.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Dervişoğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı seçildiği Kurultay’ı yerinden izlemiştik. Kendisinin de deyimiyle, “kapatılması için her şeyin yapıldığı” bir parti, İYİ Parti. Ancak Dervişoğlu’nun seçilmesi Kurultay sonrasında pek anlamlandırılamasa da süreç kendisini öne çıkardı. Partiyi iç tartışmalardan, muhalefette oluşabilecek çatışmalardan özenle uzak tutuyor. PKK ile başlatılan müzakereler sürecinde ilk tepkisini Ankara’daki Lozan Park’ta düzenlediği açık hava toplantısıyla gösterdi. Mitinge beklentinin üzerinde bir katılım oldu. Sonra süreç ilerledi. Dervişoğlu ve partisinin yürütülen sürece net muhalefeti, adım adım partisini yeniden baraj üstü statüsüne yerleştirdi. Ankara Tandoğan mitingi, Bursa mitingi yürütülen sürece tepkili her kesimden insanın katılımına sahne oldu. Tandoğan mitingi bizi şaşırtmıştı. Aynısı Balıkesir’de de oldu.

KADINLAR ÖNDE

Balıkesir’deki mitingde en dikkat çeken konu kadınların katılımı oldu. Her yaştan kadınlar miting meydanındaydı. Kadınların cesaretine Çömez ve Dalgın da dikkat çektiler:

“Konuşmak istediğimiz insanlardan, görüşünü belirtmek istemeyenler genellikle erkekler arasından çıktı. Ancak kadınlar konuşmaktan çekinmedi. Hatta özellikle konuşmak, görüşlerini açıklamak istedi.”

Dervişoğlu’nun konuşması bitince hava kararmaya başlamıştı. Meydandan Alacalı Mescit’e yürüyüş düzenleneceğini biliyorduk. Ancak beklenmedik bir şeyi orada öğrendik. Yürüyüşçülere meşale ve Türk Bayrağı dağıtıldı. Dervişoğlu, sürece karşı olan herkesi “Bayrak adam” olarak niteliyor. Gördüğümüz bu söylem tabanda sevilmiş. Söylemin kökeni de Milli Mücadele kahramanlarından geliyor.

Bu anlamda yürüyüşün yapıldığı Alacalı Mescit önemli. Dervişoğlu, 1919’larda Milli Mücadeleyi savunan ve Alacalı Mescit’te toplantılar yapan 41 kişiyi de “41 Bayrak adam” olarak nitelendiriyor.

Kuvvacı geleneği Balıkesir’deki etkinliklerde sahiplendiğini gösterdi İYİ Parti ve lideri. Dervişoğlu, yürüyüşün sonunda Alacalı Mescit’te Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un imamlığında namaz kıldı.

Balıkesir’de gördüğümüz, İYİ Parti Akşener’in eleştirilen tavrıyla yerel seçimler sonucunda hüsrana uğramış İYİ Parti değil artık. Dervişoğlu da, liderliği birkaç tur sonra kazandığı kurultaydaki Dervişoğlu değil artık. Geçen sürede güç toplamış, topluyor…